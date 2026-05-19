Поиск

Температура в Москве превысила 30 градусов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Температура в Москве превысила тридцатиградусную отметку днем во вторник, столбики термометров поднялись до плюс 30,6 градуса.

Согласно данным Гидрометцентра России, на станции в районе метро "Краснопресненская" температура по данным на 15:20 составила плюс 30,6 градуса.

Рекордной для 19 мая считается температура в 30,2 градусов, она была установлена в 1979 году. Однако, по данным на 15:00 на станции ВДНХ, по которой и устанавливаются итоговые данные по рекордной температуре в Москве, воздух прогрелся только до плюс до 29,6 градусов.

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, рекорд для 19 мая может быть побит в Москве.

"Рекорд для 19 мая был установлен в 1979 году и составлял 30,2 градуса. Можно даже сказать, что рекорд пробит, будет, примерно, 30,5 - 30,6. Если срочная температура выше, то можно уже говорить о рекорде", - сказал он.

Как уточнил Голубев, сильная жара сохранится в Москве до конца рабочей недели. Температура днем в среду и четверг будет достигать плюс 30 - плюс 32 градусов. В пятницу столбики термометров будут показывать до плюс 30.

Москва Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Температура в Москве превысила 30 градусов

Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

 Пик жары в Московском регионе пройдет на этой неделе

В Москве Садовое кольцо перекроют 24 мая для велофестиваля

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

 Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

 "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

 Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2243 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов