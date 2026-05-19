Температура в Москве превысила 30 градусов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Температура в Москве превысила тридцатиградусную отметку днем во вторник, столбики термометров поднялись до плюс 30,6 градуса.

Согласно данным Гидрометцентра России, на станции в районе метро "Краснопресненская" температура по данным на 15:20 составила плюс 30,6 градуса.

Рекордной для 19 мая считается температура в 30,2 градусов, она была установлена в 1979 году. Однако, по данным на 15:00 на станции ВДНХ, по которой и устанавливаются итоговые данные по рекордной температуре в Москве, воздух прогрелся только до плюс до 29,6 градусов.

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, рекорд для 19 мая может быть побит в Москве.

"Рекорд для 19 мая был установлен в 1979 году и составлял 30,2 градуса. Можно даже сказать, что рекорд пробит, будет, примерно, 30,5 - 30,6. Если срочная температура выше, то можно уже говорить о рекорде", - сказал он.

Как уточнил Голубев, сильная жара сохранится в Москве до конца рабочей недели. Температура днем в среду и четверг будет достигать плюс 30 - плюс 32 градусов. В пятницу столбики термометров будут показывать до плюс 30.