Движение в районе "Лужников" будет перекрыто 24 мая из-за финала Кубка России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения для транспорта в районе спортивной арены "Лужники" 24 мая в связи с проведением финала Кубка России по футболу.

В частности, движение ограничат с 8:00 до окончания мероприятия - на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доваторая. Не будет движения с 19:00 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова, а также на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Кроме того, с 00:01 24 мая до окончания мероприятия на некоторых участках будет запрещена парковка.

В дептрансе также сообщили, что 24 мая с 7:40 до конца мероприятия автобусы м5, м6, 220, 263, с755 не будут заезжать к метро "Спортивная".