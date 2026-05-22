За драку на свадьбе на юго-востоке Москвы задержаны 33 иностранца

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Задержаны 33 иностранных гражданина, устроивших драку на свадьбе в кафе на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Конфликт начался из-за перепалки. Инцидент произошел в кафе на улице Юных Ленинцев (район Текстильщики).

На месте происшествия были задержаны 25 участников инцидента, их доставили их в территориальный отдел полиции для разбирательства. Ими оказались приезжие граждане в возрасте от 17 до 60 лет. Впоследствии были задержаны еще восемь человек, принимавших участие в потасовке.

В отношении 24 иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении о мелком хулиганстве. Еще трое получили административные материалы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Одному их них назначено административное выдворение за пределы страны.

По данному факту следователем в отношении шести фигурантов возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемые заключены под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, - лишение свободы на срок до семи лет.