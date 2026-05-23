Московские аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковском, сообщили в Росавиации в субботу.
"Аэропорт Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в Max.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
Ранее в субботу в ведомстве сообщили, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.