Московские аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в столичных аэропортах Домодедово и Жуковском, сообщили в Росавиации в субботу.

"Аэропорт Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале ведомства в Max.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.