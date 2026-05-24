Движение на Садовом кольце будет перекрыто 24 мая из-за велофестиваля

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подъезд к ряду объектов столицы в районе Садового кольца, в том числе к Курскому и Павелецкому вокзалам и Центральному парку культуры и отдыха имени Максима Горького, будет временно перекрыт 24 мая из-за Московского весеннего велофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"24 мая Садовое кольцо в обоих направлениях будет закрыто для движения транспорта с 07:00 до 18:30 в связи с проведением велогонки "Садовое кольцо" и Московского весеннего велофестиваля. Обратите внимание, что в районе Садового кольца будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам", - говорится в сообщении.

К ним относятся Парк Горького, парк искусств "Музеон", Московский академический театр сатиры, Театр кукол имени С.В. Образцова, Государственный академический театр имени Моссовета, Концертный зал имени П.И. Чайковского, Московский международный дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова и Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца.

Кроме того, будет перекрыт подъезд к торгово-развлекательному комплексу "Атриум", торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза", торговому центру "Смоленский пассаж".

Помимо этого, нельзя будет подъехать со стороны улицы Маши Порываевой к Ярославскому, Ленинградскому и Казанскому вокзалам, сообщили в свою очередь в Московской железной дороге (МЖД).

Ограничение движения транспорта

Как сообщили в дептрансе, движение будет закрыто с 00:01 до 19:30 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы; с 00:01 до 13:30 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

Не будет также движения с 07:00 до 18:30 на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях.

В дептрансе уточнили, что с 10:00 до 19:30 движение будет перекрыто на улице Большая Спасская от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы. Помимо этого, будет временно закрыта одна полоса движения: 23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара. А также 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

С 00:01 23 мая до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках ограничений, отметили в департаменте.

Движение трамваев

Столичный департамент транспорта сообщил, что в воскресенье, 24 мая, трамваи не будут ходить в центре Москвы.

"С 23:00 субботы, 23 мая, до 20:00 воскресенья, 24 мая, трамваи не будут ходить в центре города. Трамваи Т1 и Т2 в это время поедут в объезд. (...) Изменения - на время проведения Московского велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо", - говорится в сообщении.

Так, Т1 поедет между Павелецким вокзалом и метро "Красносельская" через метро "Пролетарская", "Площадь Ильича", "Авиамоторная", Красноказарменную улицу и метро "Бауманская", а Т2 - между Павелецким вокзалом и метро "Авиамоторная" через метро "Пролетарская" и "Площадь Ильича".

В воскресенье, с 7:30 до 19:00 трамваи А будут ходить от МЦД "Калитники" через Павелецкий вокзал и метро "Тульская" до Серпуховского Вала, отмечается в сообщении.

С 7:40 до 19:00 вместо трамваев будет работать дополнительный автобусный маршрут 913т: от 3-го Павелецкого проезда через Садовническую улицу и далее по Бульварному кольцу до метро "Чистые пруды". Автобусы 913 продолжат свою работу без изменений - от 3-го Павелецкого проезда до Павелецкого вокзала.

Дептранс рекомендует пользоваться метро и автобусом 913т; для проезда к метро "Комсомольская" пользоваться трамваями 7, 50 и автобусами м60, 604.