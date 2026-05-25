Административное здание с хостелом загорелось на востоке Москвы

Площадь возгорания - 300 кв. метров, около 600 человек самостоятельно покинули здание

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в административном здании с хостелом на востоке Москвы на площади 300 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 8. Установлено, что происходит загорание на втором этаже административного здания на площади 300 кв.м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание около 600 человек", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало.