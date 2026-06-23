Летние кинотеатры "Москино" стали дог-френдли

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Летние кинотеатры "Москино" можно будет посетить с питомцами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киносети.

"Этим летом киносеть "Москино" решила стереть границы и сделать вечера в кино еще приятнее — летние кинотеатры "Москино Музеон" и "Москино Сокольники" официально стали дружелюбными пространствами для собак. По многочисленным просьбам зрителей с питомцами, киносеть "Москино" открыла двери своих летних кинотеатров для посетителей с собаками", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что посетители кинотеатров при посещении должны соблюдать несколько правил. Так, обязательным для животных становится поводок. "Даже если ваш любимец самый воспитанный пес в мире, наличие поводка гарантирует безопасность и спокойствие окружающих", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как напомнили в пресс-службе, по закону собаки из списка потенциально опасных пород, а также все крупные собаки (выше 40 см в холке) при нахождении в общественных местах должны быть в наморднике.

Для животных рекомендуется брать подстилку или складной коврик, а также воду и перекус.

"Мы просим владельцев следить за тем, чтобы питомцы не мешали просмотру. Если ваш пес слишком активно реагирует на происходящее на экране или громко лает, возможно, стоит выбрать более спокойный сеанс или прогуляться за пределами зрительного зала", - добавили в пресс-службе.

В Международный день собак, 2 июля, в "Москино Музеон" пройдет специальный показ биографической драмы "Хатико. Самый верный друг" для зрителей с питомцами. Перед показом выступит директор фонда "Супер собака" Мария Серегина. Всех гостей события и их питомцев будут ждать сюрпризы.

В пресс-службе отметили, что в этом сезоне для зрителей кинотеатров подготовлена насыщенная программа. Каждую неделю под открытым небом можно посмотреть репертуарные новинки, отечественные и зарубежные хиты.

Весь сезон в "Москино Музеон" будут проходить специальные показы программ — "Уикенд с режиссером", где можно будет увидеть лучшие фильмы таких режиссеров, как Дэвид Линч, Паоло Соррентино, Педро Альмодовар; "Классика в 4k реставрации", где будут представлены зарубежные и отечественные шедевры в лучшем качестве; "Немое кино и музыка", позволяющая смотреть старое кино в музыкальном сопровождении оркестра. В "Москино Сокольники" каждую неделю показывают японскую анимацию — от шедевров Хаяо Миядзаки и Макото Синкая до новинок проката. Особое внимание уделено отечественному кинематографу: в программе работы молодых режиссеров-фаворитов фестивалей, а также новинки проката для семейной аудитории. Посетить кинопоказы можно с четвероногими друзьями.