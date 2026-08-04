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В Москве завершили реставрацию Дома Мельникова

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Москве завершена реставрация дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке, посещение музея будет возможно к концу года, сообщили в Государственном музее архитектуры имени Щусева, филиалом которого является дом-мастерская.

"С 2022 по 2026 год специалистами проводился целый комплекс работ, в ходе которых был отреставрирован не только сам памятник архитектуры, но и предметы мемориальной обстановки. Их возвращение в дом станет финальным этапом музеефикации", - сказали в пресс-службе.

Музей откроют для посещения к концу 2026 года - на его территории заработает сувенирный магазин, а в саду будет создана уличная экспозиция, посвященная творчеству Мельникова.

Дом Мельникова - всемирно известный памятник архитектуры авангарда, одна из самых известных жилых построек 1920-х годов. Архитектор Мельников строил его для своей семьи с 1927 по 1929 годы.

Москва Кривоарбатский переулок Константин Мельников Арбат
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