В Москве по просьбе АЗС отменили пропуска для бензовозов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 23 июня по просьбе владельцев АЗС временно отменяются пропуска для бензовозов для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 23 июня водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу. Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на автозаправочные станции водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут.

В сообщении напоминается, что для движения по Москве водителям грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны необходимо оформлять специальный пропуск.