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Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ключевой темой очередного совещания по ситуации на рынке топлива, проведенном вице-премьером РФ Александром Новаком, стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза, сообщила пресс-служба правительства. Новак поручил чиновникам обеспечить в первую очередь регионы, где логистика зависит от природных факторов.

"Подчеркнуто, что это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов", - говорится в сообщении.

Представители отраслевых компаний доложили о реализованных и планируемых мерах, направленных на поддержку внутреннего рынка, обеспечение стабильных поставок и удовлетворение спроса всех категорий потребителей.

По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Кроме того, отраслевым компаниям и региональным властям необходимо на регулярной основе предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений.

Совещание прошло с участие министра энергетики Сергея Цивилева, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, губернатора Магаданской области Сергея Носова, губернатора Забайкальского края Александра Осипова, представителей федеральных и региональных властей, отраслевых компаний.

Александр Новак Дальний Восток Арктика
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