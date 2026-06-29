Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Telegram, Twitch, Likeme и Pinterest

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит четыре протокола о нарушении российского законодательства компаниями Telegram, Twitch, Likeme и Pinterest.

Как сообщили в суде, им всем вменяется неисполнение обязанностей владельцем социальной сети (ч. 2 ст. 13.50 КоАп РФ).

Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.

Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.