Таганский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за запрещенный контент

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в России контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Telegram Messenger Inc. административное наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей" - огласил решение судья.

Мессенджер признан виновным по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

23 марта за неудаление информации мессенджер был оштрафован на 10,5 млн рублей.

За последний год сумма штрафов, назначенных компании, приблизилась к 80 млн рублей, большинство из них связаны с неудалением запрещенного контента.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе 2025 года, по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".