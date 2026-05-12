Поиск

Telegram оштрафован на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, сообщили в Мосгорсуде.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в РФ).

В РоссииТаганский суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за запрещенный контентЧитать подробнее

За последний год сумма штрафов мессенджера приблизилась к 80 млн рублей, наибольшее их количество назначено за неудаление запрещенного в РФ контента.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Telegram РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня

В Оренбурге в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом

Девятиклассник открыл стрельбу в школе на Кубани, пострадали двое подростков

В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

 В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех

 Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех

Главред "Дождя" Дзядко заочно приговорен к восьми годам за фейки об армии РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9349 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2162 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов