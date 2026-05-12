Telegram оштрафован на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, сообщили в Мосгорсуде.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн 800 тыс. рублей", - сообщили в суде.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в РФ).

За последний год сумма штрафов мессенджера приблизилась к 80 млн рублей, наибольшее их количество назначено за неудаление запрещенного в РФ контента.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.