Поиск

Telegram оштрафован на 7 млн руб. за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении запрещенного в РФ контента, сообщили в среду в суде.

Telegram назначено административное наказание в виде штрафа в 7 млн рублей, заявили в суде.

Мессенджер признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса запрещенной информации в сети, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ).

С мая прошлого года сумма штрафов мессенджера - преимущественно за неудаление запрещенного в РФ контента - превысила 100 млн рублей.

10 февраля пресс-служба Роскомнадзора заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Telegram Таганский суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

 Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и вызвали пожар

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9608 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2344 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов