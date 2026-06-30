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С начала года на Московской железной дороге погибли 19 зацеперов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Московской железной дороге (МЖД) фиксируют рост числа полученных травм в результате зацепинга.

С начала года погибли 19 зацеперов, это на 12% больше, чем за тот же период 2025 года.

"Железнодорожники обеспокоены ростом несчастных случаев в результате экстремального увлечения зацепингом. Так, по состоянию на 25 июня, с начала 2026 года травмировано 37 человек (в том числе 35 несовершеннолетних), из них 19 - со смертельным исходом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

Там отметили, что число смертей на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

МЖД
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