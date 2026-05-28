С начала года на МЖД погибли девять несовершеннолетних зацеперов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - С начала 2026 года на Московской железной дороге травмы получили 25 несовершеннолетних зацеперов, которые катались на поездах извне, девять из них погибли, сообщили "Интерфаксу" в управлении на транспорте МВД по ЦФО.

"С начала года на МЖД травмированы 25 несовершеннолетних, катавшихся на внешних частях электропоездов (за тот же период 2025 года - 22). Большая часть случаев пришлась на май: с начала месяца пострадали 17 человек, четверо из них - за минувшие выходные на станциях Лосиноостровская, Марк, Воронок и Фабрика 1 мая", - говорится в сообщении.

С начала года с учетом Октябрьской железной дороги и с учетом статистики происшествий, общее число травмированных на железной дороге в ЦФО превысило 240 человек, 159 из них погибли. За незаконное нахождение на путях привлечено к ответственности более 11 тысяч человек, отметили в транспортной полиции.

Наиболее частые причины гибели на железной дороге - переход путей в неположенном месте, использование наушников и "детские шалости на рельсах".

По данным полиции, зацепинг перестал быть уделом старших подростков - все чаще на внешних частях электропоездов катаются те, кому едва исполнилось десять лет.

"Если раньше подростки рисковали, цепляясь к транспорту, ради выброса адреналина, то теперь их цель изменилась: все стремятся к ярким кадрам и одобрению в соцсетях", - заявили в УТ МВД.

Транспортные полицейские посоветовали родителям обращать внимание на предметы гардероба несовершеннолетних и их круг общения.

"Если ваш ребенок носит обувь на толстой прорезиненной подошве, надевает балаклаву или платок, закрывающие лицо, держит в кармане изолирующие перчатки - это должно стать поводом для серьезного разговора. Мы призываем родителей внимательнее относиться к увлечениям своих детей, интересоваться, как они проводят свободное время, кто входит в их круг общения и следить за их внешним видом", - резюмировали в управлении.