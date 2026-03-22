Движение поездов по МЦД-4 восстановлено после инцидента с зацепером

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) на участке "Москва-Белорусская - Марьина Роща" восстановлено после сбоя из-за травмирования зацепера, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Железнодорожники восстановили движение поездов МЦД-4 на участке "Москва-Белорусская - Марьина Роща" в штатном режиме, поезда курсируют по обоим путям", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД.

В настоящее время сохраняются увеличенные интервалы в сторону "Апрелевки" и "Железнодорожной", отмечается в сообщении.

Принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных электричек, сообщили в МЖД.

Ранее сообщалось, что сбой движения поездов МЦД-4 в сторону "Железнодорожной" произошел из-за травмирования зацепера.