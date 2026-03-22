Сбой движения поездов МЦД-4 в сторону "Железнодорожной" произошел из-за травмирования зацепера

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) и пригородных поездов в сторону станции "Железнодорожной" нарушилось в связи с травмированием зацепера, который находился на крыше состава. Проводятся следственные мероприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время затруднено движение поездов МЦД-4 на участке "Москва-Белорусская - Марьина Роща", а также пригородных поездов дальнего следования в сторону "Железнодорожной" и в обратном направлении из-за травмирования зацепера, который, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находился на крыше поезда №6850 "Апрелевка - Железнодорожная", - говорится в сообщении.

На время проведения следственных мероприятий движение организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, отмечается в сообщении.

Для скорейшего ввода движения в график возможны точечные корректировки расписания, уточнили в МЖД.