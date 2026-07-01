В Люберцах тушат пожар на электроподстанции

Пожар начался из-за аварии, без света некоторое время оставались часть округов Люберцы и Котельники

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Люберцах тушат пожар на электроподстанции, округа Люберцы и Котельники частично оказались без света, сообщил Мособлпожспас.

"В округе Люберцы в результате аварии возник пожар на электроподстанции "Россети Московский регион". На месте возгорания работают специалисты ПСЧ-231, ПСЧ-232 и ПСЧ-303 Мособлпожспаса совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы. Объявлен повышенный ранг пожара", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Россети Московский регион" сообщает, что уже восстановлено электроснабжение более 80% ранее обесточенных потребителей округов Люберцы и Котельники.

"В настоящее время энергетики "Россети Московский регион" продолжают вести оперативные работы для полного восстановления электроснабжения жителей нескольких населенных пунктов округов Люберцы и Котельники, нарушенное в результате технологического нарушения на подстанции. Подача электроэнергии уже возобновлена у более 80% ранее обесточенных потребителей. Полностью восстановлено электроснабжение в поселках Красково и Малаховка", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечено 20 бригад компании, задействуются резервные схемы. Для временного электроснабжения потребителей направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии.