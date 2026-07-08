Гроза ожидается в Москве в среду и четверг

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о сильном дожде и грозе, которые ожидаются в Москве с вечера среды и до конца дня в четверг.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и с сохранением до конца суток 9 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, ветер с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Мэрия просит горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.