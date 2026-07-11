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Семь человек пострадали в ДТП в подмосковных Мытищах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля в Мытищах, сообщили в ГУ МВД России по Московской области в субботу.
"Сегодня утром у одного из домов, расположенных в селе Троицкое, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров автомашины с телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "водитель, находясь за рулем автомобиля марки "Ситроен", не справился с управлением, после чего совершил наезд на ворота и забор частного дома".

Мытищи
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