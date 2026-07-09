ФСБ предотвратила покушение на офицера Минобороны в Москве с использованием БПЛА

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре мужчины, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить в Москве покушение на высокопоставленного офицера Минобороны.

"В Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный, по данным спецслужбы, арендовал квартиру в Москве, откуда снимал на видео место проживания офицера Минобороны.

"По замыслу украинских спецслужб, после выявления графика посещения военнослужащим ВС РФ адреса своего проживания в многоэтажном доме, планировалось совершить ДТА (диверсионно-террористический акт) в момент входа его в подъезд с применением дрона, оборудованного СВУ ударного действия с поражающими элементами",- говорится в сообщении.

В ФСБ также рассказали, что задержанный в 2002 году был осужден в России за кражи и разбой. После отбытия наказания он уехал на Украину и проживал в Днепре.

Согласно сообщению, украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования его супруги.

Он прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев - Ереван - Минеральные Воды прибыл в Россию.

"В целях обучения задержанный должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб", - заявили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что изъято самодельное взрывное устройство массой взрывчатого вещества 600 грамм и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.

"Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта", - отметили в ФСБ.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании и аресте в Москве женщины, которая по заданию украинских спецслужб участвовала в подготовке покушения на высокопоставленного офицера Минобороны РФ. В спецслужбе также заявили, что пресечена масштабная операция украинских спецслужб, направленная на проведение терактов, в том числе с помощью беспилотников, на объекты военной инфраструктуры и против российских офицеров.