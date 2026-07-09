Московские городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фотj: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства сообщает о переводе городских служб в режим повышенной готовности в связи с погодными условиями в Москве.

По прогнозам синоптиков, с 10 по 12 июля включительно в столице ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Погодные условия начнут ухудшаться в ночь на пятницу, 10 июля, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Кроме того, в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника; ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. Также принимаются меры по защите от порывов ветра жилых и нежилых зданий, объектов транспорта и торговли, строительных площадок.

Мэрия просит пешеходов быть особенно внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, а водителей - соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратнее на дорогах и избегать резких маневров.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столице за три дня может выпасть от 45 до 80 мм осадков, что соответствует 50-90% месячной нормы.