До 90% месячной нормы осадков может выпасть в Московском регионе с 10 по 12 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дожди, грозы и усиление ветра прогнозируются в Московском регионе в период с 10 по 12 июля, за три дня может выпасть от 45 до 80 мм осадков, что соответствует 50-90% месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре России.

"10-12 июля под влиянием высокого циклона на северо-западе европейской территории России в Центральном федеральном округе ожидается усиление интенсивности осадков. В Москве и Московской области прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, ночью 12 июля очень сильные, с ливнями и грозами, порывами ветра до 15-20 м/с", - заявили в Гидрометцентре в четверг.

Согласно прогнозу, 10 июля ночью прогнозируется кратковременный дождь, температура в Москве плюс 14-16, по области плюс 11-16. Днем ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, температура в Москве плюс 25-27, по области плюс 22-27, на востоке области до плюс 31 градуса, также ожидается ветер 6-11 м/с, местами с порывами 15-20 м/с.

Ожидается, что за сутки выпадет около 10-20 мм осадков.

В субботу, 11 июля, ночью кратковременный дождь, по области местами сильный, местами гроза, температура в Москве плюс 17-19, по области плюс 14-19. Днем дождь, местами сильный, гроза, температура в Москве плюс 24-26, по области плюс 21-26, на севере области до плюс 30. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 м/с. За сутки 11 июля может выпасть 15-20 мм осадков, местами до 35 мм.

В воскресенье, 12 июля, ночью сильный дождь, местами очень сильный, гроза. Температура ночью в Москве плюс 16-18, по области плюс 13-18. Днем дождь, по области местами сильный, гроза, температура в Москве плюс 21-23, по области плюс 19-24. Ветер местами с порывами до 15 м/с.

Ожидается, что за сутки в воскресенье может выпасть 15-30 мм осадков, по области местами до 50 мм.

"Прогноз количества осадков в период 12 июля в Москве соответствует критерию опасного гидрометеорологического явления. Суммарное количество осадков за период 10-12 июля может составить 45-60 мм, местами до 80 мм (50-90% нормы, норма осадков в июле по метеостанции ВДНХ - 84 мм)", - отметили в Гидрометцентре.

По предварительному прогнозу, 13-17 июля ожидается погода с кратковременными дождями от небольших до умеренных. Преобладающая температура днем плюс 18 - 23.