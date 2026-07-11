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Три человека пострадали в ДТП в подмосковном Красногорске

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Три человека, включая 9-летнюю девочку, получили телесные повреждения в результате наезда автомобиля в Красногорске Московской области на улице Международная, сообщается в подмосковном главке МВД в субботу.

Пострадавшие 1988, 1981 и 2017 годов рождения, они были госпитализированы, говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина за рулем "Мицубиси" при повороте на прилегающую территорию наехала на двигавшегося на электросамокате мужчину, а затем на женщину с девочкой, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в полиции Московской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Красногорск
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