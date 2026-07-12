Аэропорт Жуковский вновь обслуживает рейсы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Жуковский (Раменское) вернулся к штатной работе, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

Отмечается, что ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.