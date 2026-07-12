На фоне непогоды москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В воскресенье в Москве прогнозируются ливень, гроза и сильный ветер, поэтому горожанам стоит по возможности пользоваться общественным транспортом, сообщает столичный дептранс.

В департаменте также отметили, что, если всё же для поездки выбран автомобиль, стоит избегать резких маневров и торможений, а также парковать автомобили в безопасном месте.

Ранее в Гидрометцентре России сообщали, что дожди, грозы и усиление ветра прогнозируются в Московском регионе в период с 10 по 12 июля, за три дня может выпасть от 45 до 80 мм осадков, что соответствует 50-90% месячной нормы.