Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Жуковский (Раменское) работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в воскресенье.
"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорты "Внуково" и "Домодедово" также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.