Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Жуковский (Раменское) работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в воскресенье.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорты "Внуково" и "Домодедово" также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.