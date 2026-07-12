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Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Жуковский (Раменское) работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в воскресенье.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила, что аэропорты "Внуково" и "Домодедово" также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Жуковский Росавиация
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Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию

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