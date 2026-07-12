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Рейсы в Ереван будут отправляться каждый четверг с автовокзала "Красногвардейский"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рейсы в Ереван будут отправляться раз в неделю с международного автовокзала "Красногвардейский", сообщает департамент транспорта Москвы в своем канале в Мах в воскресенье.

"Максим Ликсутов рассказал, что теперь с международного автовокзала "Красногвардейский" можно добраться в столицу Армении. Рейсы в Ереван будут отправляться 1 раз в неделю - каждый четверг. Запуск нового международного направления - результат совместной работы команды Службы развития вокзалов Московского метрополитена с перевозчиками", - говорится в сообщении.

Более 170 междугородних и международных маршрутов доступны с автовокзалов Москвы, "Красногвардейский" является одним из ключевых транспортных узлов на юге столицы, откуда пассажиры могут отправиться по востребованным направлениям, отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Ликсутов.

Ереван Армения Москва Красногвардейский Максим Ликсутов
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