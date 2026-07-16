Задымление на крыше трамвая произошло на Бауманской улице в центре Москвы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Движение трамваев на Бауманской улице в центре Москвы восстановлено после временного сбоя из-за задымления на крыше одного из трамваев маршрута № Т2 около 7:00, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Пострадавших нет - водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров, говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в четверг.

Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии. Подробности произошедшего будут установлены специальной комиссией совместно с компанией-производителем "АО Трансмашхолдинг", которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла, уточнили в дептрансе.

Там добавили, что вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание.

10 июля дептранс сообщал о временном сбое на Русаковской улице в районе остановки "Метро Сокольники" из-за задымления на крыше одного из трамваев маршрута Т1, оно, по предварительной информации, случилось из-за элементов проводки.