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Сбой в движении трамваев произошел в районе остановки "Метро Сокольники" в Москве

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что в районе остановки "Метро Сокольники" в Москве задерживаются трамваи № Т1, 4, 7, 43 в связи с задымлением на крыше одного из трамваев, пострадавших нет.

"Маршруты временно изменены. (...) Ранее, около 18:40, произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т1", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в пятницу вечером.

Пострадавших нет, водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров, отметили в дептрансе.

"На месте работают городские службы. Подробности произошедшего будут установлены специальной комиссией совместно с компанией-производителем, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла", - сообщили в департаменте.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Сокольниках загорелся трамвай, движение в обе стороны остановлено.

Москва Сокольники
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