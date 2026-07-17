В подмосковных Бронницах случился крупный пожар в промзоне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Бронницах случился пожар в промзоне, предварительная площадь возгорания - 5000 квадратных метров, сообщает МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Бронницы, Производственный проезд. Установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне, огнем повреждены несколько автомобилей. Предварительно, площадь пожара 5 тысяч кв.м.", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 60 человек и 20 единиц техники.