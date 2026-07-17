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Пожар в подмосковных Бронницах локализован на площади 3,1 тыс. кв. м

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на территории промзоны в подмосковных Бронницах на площади 3,1 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

Отмечается, что пожарные "не допустили распространения огня на административное здание".

"Работы по ликвидации продолжаются. Тушение осложняет сильное задымление", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, пожар возник на территории промзоны в Бронницах. Площадь возгорания, по предварительных данным, составила 5 тыс. кв. метров.

МЧС РФ Подмосковье Бронницы
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