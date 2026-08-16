Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 50

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Москве отражена атака еще 12 БПЛА, всего минувшей ночь на подлете к столице было сбито 50 беспилотников, сообщил московский мэр Сергей Собянин.

"12 БПЛА уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в ночь на воскресенье Собянин сообщал об уничтожении 38 беспилотников, летевших на Москву.

Перед этим в Росавиации проинформировали о приостановке работы столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.