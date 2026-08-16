Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще 26 беспилотников

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На подлете к Москве сбито еще 26 БПЛА, всего этой ночью уничтожено 76 беспилотников, летевших на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Сбиты еще 15 беспилотников", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

"Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили 11 БПЛА, летевших на Москву", - говорится в следующем сообщении Собянина.

Ранее в ночь на воскресенье сообщалось о ликвидации 50 дронов, пытавшихся атаковать столицу.

Перед этим в Росавиации проинформировали о приостановке работы столичных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.