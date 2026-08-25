Собянин объявил о начале комплексной реконструкции Ярославского вокзала

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил во вторник о старте комплексной реконструкции Ярославского вокзала, здание обновят по стандарту Ленинградского вокзала.

"Еще одно важное мероприятие, которое мы с Олегом Валентиновичем (Белозеровым, главой "РЖД") сегодня запускаем, - это реконструкция Ярославского вокзала. Вы видели, стандарт, который мы задали по реконструкции Ленинградского вокзала, - это совершенно другое качество, другой уровень обслуживания пассажиров. Здесь будет то же самое", - сказал Собянин при посещении Ярославского вокзала.

Мэр Москвы отметил, что в планах - объединение территорий двух вокзалов. "Мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны. Я уверен, что у нас все получится", - подчеркнул он.

Собянин поблагодарил председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова за совместную работу по реализации данного проекта. Со своей стороны, Белозеров выразил благодарность мэру города за "особое внимание к транспортным проблемам".

"Буквально скоро здесь все изменится, и Ярославский вокзал засияет новыми красками благодаря сотрудничеству с Москвой", - отметил глава РЖД.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе модернизации Ярославского вокзала будет отреставрирована историческая часть здания. Ключевые изменения коснутся внутреннего пространства - вокзал станет современным и удобным для всех категорий пассажиров.

"Обновление затронет и платформенную инфраструктуру вокзала. Предусмотрено обновление навесов над платформами пригородного сообщения общей площадью порядка 10,7 тыс. кв.м, а также устройство навесов над платформами дальнего следования площадью 3,7 тыс. кв.м. Над пешеходным пространством, связывающим Ленинградский и Ярославский вокзалы, планируется установить большой навес площадью почти 12,8 тыс. кв.м.", - уточнили в пресс-службе.

В результате реконструкции, как сообщили в мэрии, вокзал будет "более тесно интегрирован в единый транспортный каркас столицы".

"Значительно возрастет пропускная способность пригородной зоны. В два раза сократится и время пересадки на метро", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время завершается проектирование. Начало работ запланировано на декабрь 2026 года, реализация проекта рассчитана до конца 2028 года.