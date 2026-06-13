В Москве ликвидируют скопления воды на платформах Ленинградского вокзала

Поезда следуют по расписанию

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Локальные скопления воды появились на платформах Ленинградского вокзала в Москве из-за непогоды, вокзал работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте транспорта.

"Из-за аномально сильного дождя на Ленинградском вокзале возникли локальные скопления воды на платформах. Объект находится на гарантии подрядной организации, которая занималась строительством. Подрядчик уже устраняет причины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники вокзала принимают все необходимые меры для устранения последствий непогоды.

"На движение поездов ситуация не повлияла - вокзал работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию", - подчеркнули в дептрансе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ленинградский вокзал подтопило из-за сильного дождя.