На Ленинградском вокзале в Москве откроют пять залов ожидания

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Ленинградском вокзале после ремонта вместо двух залов ожидания откроют пять: четыре из них разместят над кассовым залом, а пятый, самый большой, откроют на втором этаже, ближе всего к поездам, сообщил Дептранс.

Раньше на вокзале работало всего два зала ожидания - мест в них не хватало; чаще всего пассажиры ожидали поезд на первом этаже, у табло с расписанием. Зоны, где появятся четыре новых зала ожидания на втором и третьем этажах, были недоступны для пассажиров - там находились служебные и сервисные помещения.

"Теперь вместе с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы мы создаем новый концепт зон ожидания. Открываем ранее закрытые пространства, которые станут частью комфортной инфраструктуры вокзала. 4 из 5 залов ожидания разместим над кассовым залом. Самый большой, 5-й зал откроем на 2-м этаже, ближе всего к поездам", - сообщили в департаменте.

Первый этаж будет работать как быстрый транзит к поездам с просторным проходом и различными сервисами. Второй этаж станет основным уровнем для длительного ожидания, здесь откроят большую гастрономическую зону с кафе городского формата. На третьем этаже предусмотрели лаунж-зоны.

"При ремонте Ленинградского вокзала мы уделяем особое внимание качеству обслуживания будущих пассажиров. Зона ожидания будет увеличена в 3 раза, что позволит перераспределить потоки и создать более комфортную среду. Кроме того, в 2 раза увеличатся воздухообмен и освещенность пространства", - прокомментировал заммэра города Максим Ликсутов.