На Ленинградском вокзале в Москве откроют пять залов ожидания

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Ленинградском вокзале после ремонта вместо двух залов ожидания откроют пять: четыре из них разместят над кассовым залом, а пятый, самый большой, откроют на втором этаже, ближе всего к поездам, сообщил Дептранс.

Раньше на вокзале работало всего два зала ожидания - мест в них не хватало; чаще всего пассажиры ожидали поезд на первом этаже, у табло с расписанием. Зоны, где появятся четыре новых зала ожидания на втором и третьем этажах, были недоступны для пассажиров - там находились служебные и сервисные помещения.

"Теперь вместе с Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы мы создаем новый концепт зон ожидания. Открываем ранее закрытые пространства, которые станут частью комфортной инфраструктуры вокзала. 4 из 5 залов ожидания разместим над кассовым залом. Самый большой, 5-й зал откроем на 2-м этаже, ближе всего к поездам", - сообщили в департаменте.

Первый этаж будет работать как быстрый транзит к поездам с просторным проходом и различными сервисами. Второй этаж станет основным уровнем для длительного ожидания, здесь откроят большую гастрономическую зону с кафе городского формата. На третьем этаже предусмотрели лаунж-зоны.

"При ремонте Ленинградского вокзала мы уделяем особое внимание качеству обслуживания будущих пассажиров. Зона ожидания будет увеличена в 3 раза, что позволит перераспределить потоки и создать более комфортную среду. Кроме того, в 2 раза увеличатся воздухообмен и освещенность пространства", - прокомментировал заммэра города Максим Ликсутов.

Дептранс Максим Ликсутов Ленинградский вокзал Москва
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });