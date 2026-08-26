Поиск

В Москве представили план модернизации Ярославского вокзала

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Комплекс градостроительной политики Москвы представил этапы обновления Ярославского вокзала.

"Обновление предусматривает организацию новых выходов и входов на станции метро, замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, создание дополнительного пространства для пассажиров, - прокомментировал через пресс-службу комплекса заммэра города Владимир Ефимов. - Реализация проекта рассчитана до конца 2028 года".

Начало строительных работ по модернизации транспортного хаба, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, запланировано на декабрь 2026 года. В настоящее время идет проектирование.

"Наша задача - не только обновить инфраструктуру, но и улучшить весь путь пассажира: от входа на вокзал и ожидания поезда до сервисов и пересадки на городской транспорт. Особое внимание - пригородному сообщению: сегодня Ярославским вокзалом пользуются порядка 80 тыс. пригородных пассажиров в рабочий день, а к 2035 году ожидаем уже 106,4 тыс. Все транспортные решения закладываем с необходимым запасом провозной способности и с расчетом на дальнейший рост пассажиропотока", - в свою очередь отметил заммэра Максим Ликсутов.

Глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что обновление затронет и платформенную инфраструктуру вокзала.

"Предусмотрено обновление навесов над платформами пригородного сообщения, а также устройство навесов над платформами дальнего следования. Кроме того, над пешеходным пространством, связывающим Ленинградский и Ярославский вокзалы, планируется установить большой навес. Изменения коснутся и внутреннего пространства здания - вокзал станет современным и удобным для всех категорий пассажиров", - пояснил Овчинский.

Мэр Сергей Собянин 25 августа сообщил, что территории двух вокзалов будут соединены.

"Мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны. Я уверен, что у нас все получится", - подчеркнул он.

По информации градостроительного комплекса столицы, Ярославский вокзал один из крупнейших вокзалов Европы по количеству пригородных пассажиров. Отсюда отправляются электрички в Монино, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Фрязино, Щелково, Александров и другие крупные города Московской и Владимирской областей. Также именно здесь расположен нулевой километр, с которого начинается Великий Сибирский путь от Москвы до Владивостока протяженностью порядка 9,3 тыс. км.

Владимир Ефимов Владислав Овчинский Ленинградский вокзал Пушкино Сергей Собянин Москва Ярославский вокзал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве ДЭГ протестируют на вопросе о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар

В Москве трех экс-полицейских осудили за хищение активов у клиентов криптобиржи

 В Москве трех экс-полицейских осудили за хищение активов у клиентов криптобиржи

В столичном регионе до конца рабочей недели сохранится пасмурная погода

Группа криминальных авторитетов задержана в Москве по подозрению в рэкете

Пожар произошел в ГКБ им. Пирогова в Москве, пострадал рабочий

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

До десяти возросло число БПЛА, сбитых на подлете к столице

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Собянин сообщил об уничтожении 493 дронов на подлете к Москве за неделю

Столичные аэропорты "Внуково" и "Домодедово" возобновили обслуживание рейсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3575 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11385 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов