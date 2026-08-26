В Москве представили план модернизации Ярославского вокзала

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Комплекс градостроительной политики Москвы представил этапы обновления Ярославского вокзала.

"Обновление предусматривает организацию новых выходов и входов на станции метро, замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, создание дополнительного пространства для пассажиров, - прокомментировал через пресс-службу комплекса заммэра города Владимир Ефимов. - Реализация проекта рассчитана до конца 2028 года".

Начало строительных работ по модернизации транспортного хаба, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, запланировано на декабрь 2026 года. В настоящее время идет проектирование.

"Наша задача - не только обновить инфраструктуру, но и улучшить весь путь пассажира: от входа на вокзал и ожидания поезда до сервисов и пересадки на городской транспорт. Особое внимание - пригородному сообщению: сегодня Ярославским вокзалом пользуются порядка 80 тыс. пригородных пассажиров в рабочий день, а к 2035 году ожидаем уже 106,4 тыс. Все транспортные решения закладываем с необходимым запасом провозной способности и с расчетом на дальнейший рост пассажиропотока", - в свою очередь отметил заммэра Максим Ликсутов.

Глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что обновление затронет и платформенную инфраструктуру вокзала.

"Предусмотрено обновление навесов над платформами пригородного сообщения, а также устройство навесов над платформами дальнего следования. Кроме того, над пешеходным пространством, связывающим Ленинградский и Ярославский вокзалы, планируется установить большой навес. Изменения коснутся и внутреннего пространства здания - вокзал станет современным и удобным для всех категорий пассажиров", - пояснил Овчинский.

Мэр Сергей Собянин 25 августа сообщил, что территории двух вокзалов будут соединены.

"Мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны. Я уверен, что у нас все получится", - подчеркнул он.

По информации градостроительного комплекса столицы, Ярославский вокзал один из крупнейших вокзалов Европы по количеству пригородных пассажиров. Отсюда отправляются электрички в Монино, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Фрязино, Щелково, Александров и другие крупные города Московской и Владимирской областей. Также именно здесь расположен нулевой километр, с которого начинается Великий Сибирский путь от Москвы до Владивостока протяженностью порядка 9,3 тыс. км.