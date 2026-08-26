В Москве ДЭГ протестируют на вопросе о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар

Вернуть памятник на историческое место ранее предложил Никита Михалков

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве систему электронного голосования протестируют перед выборами на вопросе о том, нужно ли вернуть памятник Пушкину на историческое место на Тверском бульваре, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Тестирование проведут 28 августа.

Передвинуть памятник мэрии предложил народный артист РСФСР и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Его инициативу передали Общественному штабу.

"Мы в Общественном штабе считаем, что это очень интересный для москвичей вопрос. Ведь первоначально монумент был установлен на Тверском бульваре лицом к Страстному монастырю - примерно в ста метрах от той точки, где он располагается сегодня (...). Тестовое голосование для нас - это возможность на актуальном вопросе городской повестки проверить удобство и работу системы электронного голосования перед проведением выборов, поэтому москвичи могут принять участие в тестировании как дистанционно, так и на участках", - сказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москвы Вадим Ковалев.

В сентябре в Москве ДЭГ будут использовать на выборах в Госдуму и на выборах муниципальных депутатов района Щукино.