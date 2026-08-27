Проверка трех кафе в центре Москвы выявила девять нелегальных мигрантов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Полиция проверила три кафе в центре Москвы и среди работающих там 29 иностранцев выявила девять работавших нелегально, сообщили в столичном ГУ МВД.

На нарушителей составили административные материалы по ч. 2 ст. 18.10 КоАП (осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента). Также им назначены штрафы с последующим выдворением из России.

"По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности в отношении работодателей иностранных граждан проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.