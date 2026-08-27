Поиск

Проверка трех кафе в центре Москвы выявила девять нелегальных мигрантов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Полиция проверила три кафе в центре Москвы и среди работающих там 29 иностранцев выявила девять работавших нелегально, сообщили в столичном ГУ МВД.

На нарушителей составили административные материалы по ч. 2 ст. 18.10 КоАП (осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу либо патента). Также им назначены штрафы с последующим выдворением из России.

"По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности в отношении работодателей иностранных граждан проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.

МВД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве 1 сентября начнется с прохладной и дождливой погоды, но днем потеплеет

 В Москве 1 сентября начнется с прохладной и дождливой погоды, но днем потеплеет

В Москве ДЭГ протестируют на вопросе о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар

В Москве трех экс-полицейских осудили за хищение активов у клиентов криптобиржи

 В Москве трех экс-полицейских осудили за хищение активов у клиентов криптобиржи

В столичном регионе до конца рабочей недели сохранится пасмурная погода

Группа криминальных авторитетов задержана в Москве по подозрению в рэкете

Пожар произошел в ГКБ им. Пирогова в Москве, пострадал рабочий

Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

До десяти возросло число БПЛА, сбитых на подлете к столице

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Собянин сообщил об уничтожении 493 дронов на подлете к Москве за неделю
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11408 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов