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В Москве 1 сентября начнется с прохладной и дождливой погоды, но днем потеплеет

В последние дни лета будет достаточно тепло и временами пройдут дожди, заявили в Гидрометцентре РФ

В Москве 1 сентября начнется с прохладной и дождливой погоды, но днем потеплеет
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - К концу лета в столичном регионе прогнозируют достаточно комфортную, но дождливую погоду, начало учебного года стартует с прохладного утра, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина в четверг.

"Прогноз на 1 сентября - переменная облачность, утром всего 10-15 градусов тепла, днем - максимум 19-24 в 16 часов примерно, местами небольшой дождь - и утром, и днем. Но ветер слабый. В принципе погода неплохая, но осень уже", - сказала Паршина.

По ее словам, в ближайшие дни и выходные "погода будет не очень плохой".

"28 августа, в пятницу, днем мы ожидаем 18-20 градусов, местами пройдет небольшой дождь, ветер - северный и северо-западный, не особенно сильный. 29 августа, в субботу, днем на западе области небольшой дождь, 19-21 градус в Москве, ветер юго-восточный, тоже не очень сильный - 3-8 метра в секунду", - пояснила Паршина.

Она отметила, что в воскресенье, 30 августа, аналогичная погода - облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, дневная температура немного повысится относительно субботы - 20-22 градуса тепла, ветер же чуть усилится - 6-11 метров в секунду.

31 августа будет теплый день - 18-23 градуса, переменная облачность, местами небольшой дождь, уточнила синоптик.

Она обратила внимание, что ночные температуры в конце недели существенно понизятся, в области они могут дойти до плюс 2-3 градусов тепла.

"Это довольно прохладное утро, в основном это юго-восточное районы Подмосковья. В пределах Новой Москвы может быть до плюс 6 градусов. Это не заморозки, но, тем не менее, эти холодные ночи могут принести какой-то ущерб дачникам", - посетовала Паршина.

"Но заморозков не будет", - пообещала она.

Синоптик сообщила, что сейчас температура воздуха ниже климатической нормы на один градус.

"В связи с небольшим повышением температуры в выходные дни и в начале следующей недели температура будет около нормы и на один градус выше ее", - добавила она.

Подмосковье Москва Людмила Паршина Гидрометцентр РФ
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