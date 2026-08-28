Туман ожидается в Москве ночью и утром в пятницу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Туман с видимостью 200-700 метров накроет Москву в ночные и утренние часы, сообщили в столичном главке МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ночные и утренние часы 28 августа в ТиНАО г. Москвы ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в городе ожидается ухудшение видимости на автомагистралях, в связи с чем возможно затруднение движения транспорта и увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров.