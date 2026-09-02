Музей Востока заработает штатно после техзакрытия со 2 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Государственный музей Востока на Никитском бульваре в Москве вернется к работе в штатном режиме со 2 сентября после технического закрытия, сообщили в пресс-службе.

Накануне в организации заявили о закрытии по техническим и независящим от музея причинам.

Аналогичное сообщение 1 сентября выпустили ГМИИ им. Пушкина, Музей Москвы и один из филиалов выставок Росизо. Позднее в пресс-службе ГМИИ сообщили об открытии.