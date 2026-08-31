Бензин в Москве на независимых АЗС подорожал в среднем почти на 10 руб./литр в августе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Разнонаправленная динамика цен на бензин сложилась по итогам августа на московских заправках: если вертикально интегрированные компании (ВИНК) на своих АЗС снизили стоимость топлива относительно начала месяца, то независимые сети повысили ее в среднем почти на 10 рублей за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

По данным на 31 августа, средняя стоимость Аи-92 на заправках ВИНК в столице составляет 64,78 руб./литр. Это на 5 копеек ниже, чем на начало месяца. Аи-95 подешевел к аналогичной дате на 18 копеек и в среднем теперь стоит 71,23 руб./литр. Динамика обусловлена умеренным снижением цен на заправках "Татнефти" и Teboil (находится под контролем "ЛУКОЙЛа"). Остальные нефтяные компании не меняли их на протяжении всего месяца.

В свою очередь, на АЗС независимых сетей зафиксирован значительный скачок цен на бензин. Средневзвешенная стоимость Аи-92 выросла на 11,7 руб. и на данный момент составляет 96,85 руб./литр. Аи-95 подорожал на 8,2 руб., до 100,82 руб./литр. Наиболее активно цены росли на заправках "ОРТК", расположенных преимущественно в Подмосковье. По итогам месяца 92-й и 95-й бензины там подорожали на 16 руб., до 109 руб./литр и 114 руб./литр соответственно.

Ситуация с дизельным топливом на фоне более высокого насыщения рынка по-прежнему стабильнее: изменения цен на него незначительны как на АЗС вертикально интегрированных компаний, так и независимых. Средняя стоимость ДТ на заправках ВИНК на 31 августа составляет 79,21 руб./литр, что на 5 копеек ниже относительно начала месяца. На независимых АЗС средняя цена на дизтопливо за август увеличилась на 80 копеек и составляет 94,76 руб./литр.

Как сообщалось, в России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов на АЗС.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты. На Петербургской бирже изменены условия биржевой торговли нефтепродуктами. Правительство разрешило выпуск дополнительных объемов топлива более низкого класса: евро-2, 3, 4. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов.

Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 30 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября работает запрет на вывоз авиакеросина из страны. В конце июля вице-премьер Александр Новак заявлял о частичной стабилизации на топливном рынке на фоне выхода из ремонтов ряда НПЗ, но в некоторых регионах сохранялась сложная ситуация. В августе на топливном рынке начался второй этап напряжения, власти рассчитывают, что положение дел поправит возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов после ремонтов.

Новак по итогам совещания в понедельник, 31 августа, поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. При необходимости им поручено принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке.