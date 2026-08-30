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Собянин заявил о более 1,4 тыс. летевших БПЛА в сторону Московского региона с 22 по 30 августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье, что в период с 22 по 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА, большая часть нейтрализована на дальних подступах; 50 дронов сбиты на подлете к столице.

"В период с 08:30 22 августа по 08:30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах", - написал он в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

По его данным, за этот период 50 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.

Москва Сергей Собянин
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