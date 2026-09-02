Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов, добавили в Росавиации.