Собянин поздравил москвичей с 879-летием столицы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы с поздравлением в честь Дня города.

"Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел", - сказал Собянин в видеообращении в его канале в мессенджере Max в субботу.

"Мы продолжаем великие традиции, заложенные нашими отцами и дедами. Немало испытаний выпало на долю Москвы, но всякий раз она побеждала невзгоды и становилась сильнее. А иначе и быть не может, ведь мы - главный город огромной страны. Мы - сердце великой России", - отметил мэр.

Собянин поблагодарил москвичей за их "труд на благо столицы, за поддержку и оптимизм".

"Низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает нашу победу", - сказал мэр.