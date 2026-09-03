Почти 550 БПЛА летели в сторону Москвы с утра 2 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 548 беспилотниках, которые летели в сторону столичного региона с утра 2 сентября, большинство из них уничтожено на дальних рубежах, 143 ликвидировано на подлете к городу.

"В период с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября в сторону Московского региона летели 548 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 143 беспилотника уничтожены на подлёте к Москве", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max в четверг.

Как сообщал мэр ранее, с начала четверга было уничтожено 116 БПЛА, летевших к столице.