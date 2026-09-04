Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за выходные

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о сильном дожде, ветре и грозе, которые прогнозируются в Москве в предстоящие выходные дни; всего за 5 и 6 сентября может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"Сильный дождь и ветер ожидаются в столице в выходные. По прогнозам синоптиков, дождь начнется в ночь на субботу, 5 сентября. Дождь, местами сильный, может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Там отмечается, что "наиболее интенсивными осадки будут днем 5 сентября; при этом непогода сохранится и в воскресенье, 6 сентября".

"Всего за выходные может выпасть больше половины месячной нормы осадков", - заявили в комплексе.

Мэрия просит людей быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении личным транспортом - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.